به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی‌اصغر عباس‌زاده گفت: ارزش صادرات گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

او اعلام کرد: در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۴ هزار تُن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی نیز چهار درصد افزایش دارد.

عباس‌زاده با اشاره به عمده اقلام صادراتی استان افزود: چدن، آهن و فولاد با ۲۱۱ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با ۱۹۲ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی با ۱۰۷ میلیون دلار، سوخت‌های معدنی و انواع قیر با ۷۴ میلیون دلار و فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته و محصولات شیرینی و نان با ۶۲ میلیون دلار، مهمترین گروه‌های کالایی صادراتی گمرکات استان در این مدت بود.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: بخش عمده کالا‌های صادراتی آذربایجان شرقی به کشور‌های ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان ارسال شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین به تشریح عملکرد وارداتی استان پرداخت و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۷۷ هزار و ۸۳۵ تن کالا به ارزش بیش از ۶۸۸ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزش هشت درصد افزایش داشته است این میزان واردات از ۵۴ کشور مختلف وارد کشور شده است.

او ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۱۱۳ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۹۱ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و اجزا و قطعات آن به ارزش ۵۳ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۴۳ میلیون دلار و گوشت به ارزش ۲۹ میلیون دلار را از مهمترین اقلام وارداتی استان برشمرد.

مدیرکل گمرک تبریز ادامه داد: عمده کالا‌های وارداتی از کشور‌های ترکیه، امارات متحده عربی، چین، آلمان و هند تأمین شده است. امسال ۸۳ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲۱ میلیون دلار از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۵۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از افزایش فعالیت‌های ترانزیتی در گمرکات استان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۶۹۷ فقره اظهارنامه ترانزیت خارجی مبدأ به وزن ۴۲۸ هزار و ۹۱۱ تن ثبت شده است که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد ۱۰۳ درصد و از نظر وزن ۳۵ درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: در بخش ترانزیت خارجی مقصد نیز در این مدت ۲۰ هزار و ۹۲۰ فقره اظهارنامه به وزن حدود ۸۷۸ هزار تن ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۱۱ درصد و از نظر وزن ۱۹ درصد افزایش داشته است.

عباس‌زاده با اشاره به نقش ترانزیت در توسعه مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و مرزی اظهار کرد: آمار ثبت‌شده در این بخش، بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های ترانزیتی از طریق گمرکات آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال جاری است.

او به عملکرد گمرکات استان در حوزه خدمات مسافری اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۱۶ هزار مسافر ورودی و ۱۲۵ هزار مسافر خروجی از خدمات و تشریفات گمرکی در گمرکات استان بهره‌مند شده‌اند.