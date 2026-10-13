نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی با جمعی از سرمایه‌گذاران و خیران مدرسه‌ساز برگزار و راهکار‌های توسعه شهرستان میرآباد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در سفر اخیر استاندارآذربایجان غربی به شهرستان میرآباد، نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با جمعی از سرمایه‌گذاران و خیرین مدرسه‌ساز برگزار و راهکار‌های توسعه این شهرستان و تأمین زیرساخت‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بررسی و بر تقویت زمینه‌های حضور بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تبدیل ظرفیت‌های بومی میرآباد به فرصت‌های پایدار اقتصادی تأکید شد.

همچنین براساس رایزنی‌های انجام شده، جمعی از خیرین مدرسه‌ساز، مسئولیت احداث تعدادی از مدارس موردنیاز شهرستان میرآباد را پذیرفتند.