مسیر پروازی کیش به تبریز از امروز با شرکت هواپیمایی ایران ایر به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مسیر پروازی کیش به تبریز از امروز، با شرکت هواپیمایی ایران ایر در روز‌های سه‌شنبه و جمعه به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش اضافه می‌شود.

بر اساس برنامه، پرواز خروجی از کیش ساعت ۱۳:۴۰ و پرواز ورودی به کیش ساعت ۱۹:۲۵ انجام خواهد شد.

برقراری مسیر پروازی، در راستای توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش و تسهیل دسترسی هوایی مسافران بین کیش و تبریز انجام می‌شود.