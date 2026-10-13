رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم قراردادهای اجاره، اعلام کرد سقف افزایش اجاره‌ بها در شهرستان کرج ۲۰ درصد و در سایر شهرستان‌های استان ۱۶ درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز، در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها گفت: مالکان و مشاوران املاک موظف‌اند ضوابط ابلاغ‌شده را رعایت کنند و قراردادهای اجاره را در چارچوب مقررات قانونی تنظیم کنند.

قمی، با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۲ افزود: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف ساماندهی بازار اجاره، کنترل افزایش هزینه‌های مسکن و حمایت از مستأجران صورت گرفته است و آگاهی از این مقررات می‌تواند به پیشگیری از اختلاف میان موجران و مستأجران کمک کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانوارها اظهار کرد: بازار اجاره مسکن نیازمند تعامل و همراهی دو طرف قرارداد است و مالکان باید هنگام تعیین اجاره‌بها، توان اقتصادی مستأجران و شرایط معیشتی آنان را نیز در نظر بگیرند.

قمی در ادامه درباره درخواست تخلیه ملک به دلیل نپذیرفتن افزایش اجاره‌بها توضیح داد: تخلیه ملک تابع ضوابط و مقررات قانونی است و اختلاف بر سر مبلغ پیشنهادی اجاره‌بها، به‌تنهایی مجوز اقدام خارج از چارچوب قانون برای تخلیه ملک محسوب نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی مستأجران از حقوق قانونی خود تصریح کرد: در صورت رعایت نشدن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، مستأجران می‌توانند موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند. همچنین برای تخلف از ضوابط تعیین‌شده، ضمانت اجراهای قانونی پیش‌بینی شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز از مستأجران خواست برای تنظیم قراردادهای اجاره به دفاتر مشاوران املاک مراجعه کنند تا قراردادها با رعایت مقررات مربوط ثبت شود. وی همچنین تأکید کرد مشاوران املاک باید در تنظیم قراردادها، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و سایر الزامات قانونی را مدنظر قرار دهند.

قمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره ضرورت ثبت صحیح نشانی مالک در قراردادهای ملکی گفت: اطلاعات هویتی و نشانی طرفین باید به‌درستی در سامانه املاک و مستغلات درج شود. در صورت وجود مغایرت در نشانی مالک، لازم است اطلاعات پیش از تنظیم قرارداد اصلاح شود تا مستأجران هنگام ارائه قرارداد به بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین درباره بازدید خریداران از واحدهای مسکونی استیجاری بیان کرد: تا زمانی که قرارداد اجاره معتبر است، منافع ملک در اختیار مستأجر قرار دارد؛ بنابراین، بازدید خریداران از ملک باید با هماهنگی و توافق مستأجر انجام شود، مگر آنکه در قرارداد یا توافق قبلی موجر و مستأجر، شرایط دیگری تعیین شده باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز در پایان، اطلاع‌رسانی درباره مقررات بازار اجاره، افزایش آگاهی عمومی از حقوق و تعهدات موجران و مستأجران و نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه را از عوامل مؤثر در کاهش اختلافات ملکی و ساماندهی بازار اجاره مسکن دانست.