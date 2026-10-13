به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های هشت ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه بیست و یکم مهرماه با میانگین ۱۱۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۶۸ و محور شرق (دهستان قهاب) با ۱۵۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان استانداری ۱۲۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۹ و بزرگراه خرازی ۱۲۰ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه علوم پزشکی اصفهان با عدد ۸۵، رودکی ۸۶ و شهرک منتظری ۷۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.