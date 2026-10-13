بانوی ایثارگر یزدی «فاطمه فلکیان» معروف به «ننه عصمت»، که سالیان متمادی برای رزمندگان جبهه‌ها دستکش می‌بافت به رحمت خدا رفت.

بانوی ایثارگر یزدی «فاطمه فلکیان» معروف به «ننه عصمت» به رحمت خدا رفت

بانوی ایثارگر یزدی «فاطمه فلکیان» معروف به «ننه عصمت» به رحمت خدا رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، «فاطمه فلکیان» معروف به «ننه عصمت» یکی از هزاران زن انقلابی و مجاهدی بود که با لبیک به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر وجوب حضور در جبهه‌ها و یا کمک به رزمندگان دست به کار بافتن دستکش برای رزمندگان شد. چرا که شنیده بود در مناطق جنگی جوانان ایرانی در فصل سرما در مضیقه هستند.

«ننه عصمت» کار خود را پس از اتمام جنگ تحمیلی دست از کار نکشید و برای مرزبانانی که مشغول حراست از کشور بودند همچنان دستکش بافت و کهولت و سن و بیماری و ضعف دست‌ها مانع نشد تا دست از بافتن بردارد.

دستکش‌های ننه عصمت در طول سال‌های اخیر به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد.

گزارشی از این بانو یزدی .....