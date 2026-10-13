حمایت مالی از واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، طبق تسهیل و تسریع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال گفت: حمایت از تولید و اشتغال واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی، از طریق پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت، اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است.

علی فرخزاد در جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ افزود: فرآیند اجرایی تکالیف استانی در جهت حمایت از اشتغال باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا ضمن رفع موانع موجود، شاهد تسریع در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان باشیم.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل منابع بازگشتی، خواستار ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع و تسریع در فرایند‌های پرداخت شد.

در این نشست ضمن تصویب ۱۵ طرح از محل تسهیلات قرض‌الحسنه ماده ۹۵ بودجه ۱۴۰۵ و ۵ طرح از محل منابع بازگشتی بودجه ۱۴۰۳، بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات در مسیر ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد.