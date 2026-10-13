به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،برداشت لوبیا از مزارع شهرستان اقلید در حالی رو به پایان است که این شهرستان با ۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول، جایگاه بالایی در تولید لوبیا در کشور به خود اختصاص داده است.

اقلید با در اختیار داشتن ۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت لوبیا، حدود ۷۵ درصد لوبیای استان فارس و یک پنجم لوبیای کشور را تأمین می‌کند و نقش مهمی در تولید این محصول راهبردی دارد.

تولید لوبیا یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های بخش کشاورزی اقلید است و هزاران بهره‌بردار در مناطق مختلف شهرستان در کشت و تولید این محصول مشارکت دارند.

در این طرح با استفاده از آبیاری قطره‌ای نواری و آرایش مناسب کشت، میزان مصرف آب از ۷ هزار و ۳۰۰ مترمکعب در هر هکتار به ۳ هزار و ۶۱۱ مترمکعب کاهش یافت که نشان‌دهنده صرفه‌جویی بیش از ۵۰ درصدی در مصرف آب است.

نتایج این پژوهش می‌تواند زمینه توسعه روش‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری آب را در مزارع لوبیای شهرستان اقلید و سایر مناطق کشور فراهم کند.