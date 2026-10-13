به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضه‌های امروز به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد به طوری که در این روز ۲۹۶ هزار و ۴۱۵ تن محصول شامل ۱۸۴ هزار و ۴۷۴ تن سیمان، ۵۶ هزار تن کلینکر، ۳۶ هزار و ۲۸۲ تن قیر، ۱۱ هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار تن فولاد و ۱۵۱ تن عایق رطوبتی عرضه می‌شود.

تالار سیمان هم میزبان عرضه ۲۴۸ هزار و ۸۹۶ تن سیمان است.

۱۵۲ هزار و ۶۰ تن محصول شامل ۷۹ هزار و ۱۴۸ تن مواد پلیمری، ۳۰ هزار تن لوب کات، ۲۰ هزار و ۹۰۰ تن گوگرد، ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۴ هزار و ۷۱۲ تن مواد شیمیایی هم در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۲۵ هزار و ۹۵۸ تن محصول است. ۲۵ هزار و ۳۵۰ تن فولاد، ۲۳۵ تن مس، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۸۰ تن مولیبدن و ۷۳ تن آلومینیوم از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار فرعی هم ۱۳ هزار و ۷۴۸ تن محصول روی میز فروش می‌رود.