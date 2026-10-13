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امروز ۲۱ مهر ۷۳۷ هزار و ۷۶ تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران روی میز فروش میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضههای امروز به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد به طوری که در این روز ۲۹۶ هزار و ۴۱۵ تن محصول شامل ۱۸۴ هزار و ۴۷۴ تن سیمان، ۵۶ هزار تن کلینکر، ۳۶ هزار و ۲۸۲ تن قیر، ۱۱ هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار تن فولاد و ۱۵۱ تن عایق رطوبتی عرضه میشود.
تالار سیمان هم میزبان عرضه ۲۴۸ هزار و ۸۹۶ تن سیمان است.
۱۵۲ هزار و ۶۰ تن محصول شامل ۷۹ هزار و ۱۴۸ تن مواد پلیمری، ۳۰ هزار تن لوب کات، ۲۰ هزار و ۹۰۰ تن گوگرد، ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۴ هزار و ۷۱۲ تن مواد شیمیایی هم در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی عرضه میشود.
تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۲۵ هزار و ۹۵۸ تن محصول است. ۲۵ هزار و ۳۵۰ تن فولاد، ۲۳۵ تن مس، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۸۰ تن مولیبدن و ۷۳ تن آلومینیوم از محصولات عرضه شده در این تالار است.
در تالار فرعی هم ۱۳ هزار و ۷۴۸ تن محصول روی میز فروش میرود.