علی مرادی از خدمه ناو بوشهر، پس از هشت ماه مأموریت دریایی در سریلانکا، به زادگاهش آبدانان بازگشت و مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی مرادی» از خدمه ناو بوشهر، پس از ماه‌ها دوری از وطن و خانواده، در بدو ورود به آبدانان، شهرک هزارانی، با استقبال گرم مردم و مسئولان روبه‌رو شد.

ناو بوشهر، پشتیبانی ناو دنا بود که اسفندماه ۱۴۰۴ در سریلانکا پهلو گرفت. اما خدمه ناو، با وجود تهدیدات آمریکا، حاضر به تسلیم و پایین آوردن پرچم کشور نشدند.

این نیروی دریایی در طول این مأموریت، همراه دیگر خدمه ناو بوشهر، پرچم جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه داشت و نگذاشت پرچم کشور پایین بیاید.

بازگشت علی مرادی، بهانه‌ای برای شادی مردم آبدانان شد و همگان از این بازگشت استقبال کردند.