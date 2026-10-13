به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در نشست شورای آموزش‌وپرورش، ضمن تبیین موفقیت‌های علمی و اجرایی مجموعه، بر استمرار درخشش دانش‌آموزان، تقویت فعالیت‌های قرآنی، توسعه مهارت‌آموزی و ارتقای فرصت‌های آموزشی تأکید کرد.

علی‌اکبر صمیمی، با تحسین عملکرد دانش‌آموزان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ را در شرایط جنگی کشور دستاوردی کم‌نظیر دانست و اظهار نمود: استمرار چنین نتایجی، با شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای پیشرفت تحصیلی امکان‌پذیر است؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه علمی آذربایجان‌غربی را در سطح ملی بیش از پیش ارتقا دهد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی برای پخش زنده نماز جماعت مدارس، ترویج فرهنگ اقامه نماز، تقویت باور‌های دینی دانش‌آموزان، انعکاس جلوه‌های معنوی محیط‌های آموزشی و معرفی الگو‌های موفق در این عرصه را از اهداف این برنامه برشمرد. در همین راستا، فهرست ۲۰ مدرسه برای برنامه‌ریزی و پوشش زنده نماز جماعت به صداوسیمای مرکز استان ارسال شده است.

صمیمی، قرار گرفتن آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در جمع پنج استان برتر کشور در حوزه اقامه نماز را دستاوردی ارزشمند در عرصه تربیت دینی دانست و بر تداوم برنامه‌های مؤثر برای تعمیق فرهنگ نماز در مدارس تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، کسب رتبه نخست کشوری در طرح شهید عجمیان را موفقیتی برجسته در عرصه بهسازی فضا‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: این طرح با محوریت شاداب‌سازی، آماده‌سازی، تعمیر و تجهیز مدارس و با مشارکت سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و تشکل‌های دانش‌آموزی به اجرا درآمده است. این دستاورد، جایگاه مجموعه تعلیم‌وتربیت را در عرصه سامان‌دهی و بهبود فضا‌های آموزشی برجسته می‌سازد.

صمیمی، تأمین اعتبار دارالقرآن‌های تازه‌احداث را از موضوعات در حال پیگیری برشمرد و توسعه زیرساخت‌های این مراکز را برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و افزایش فرصت بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های تخصصی این حوزه حائز اهمیت دانست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، راه‌اندازی مدارس بزرگسالان در برخی مناطق را اقدامی ضروری برای فراهم‌سازی فرصت ادامه تحصیل عنوان کرد و اظهار داشت: توسعه این مراکز می‌تواند زمینه تکمیل دوره‌های آموزشی و ارتقای سطح سواد افرادی را فراهم سازد که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل در نظام آموزش رسمی بازمانده‌اند.

صمیمی در تبیین اولویت‌های حوزه مهارت‌آموزی، توسعه هنرستان‌ها و افزایش سهم آموزش‌های مهارت‌محور را از برنامه‌های مهم پیش‌رو برشمرد و دستیابی به سهم ۵۰ درصدی این آموزش‌ها در برنامه هفتم توسعه، هدفی راهبردی عنوان کرد. وی تناسب رشته‌های تحصیلی با نیاز‌های بازار کار و تقویت آموزش‌های کاربردی را از الزامات تحقق این هدف دانست.

صمیمی در ادامه، توسعه مدارس شبانه‌روزی در مناطقی از استان را ضرورتی مهم برای رفع موانع جغرافیایی دانست و تصریح کرد: گسترش این مراکز، دسترسی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار به فرصت‌های آموزشی را تسهیل و احتمال ترک تحصیل را کاهش می‌دهد و زمینه پوشش تحصیلی گسترده‌تر را فراهم می‌آورد.