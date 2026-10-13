

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم شانگهای شنهوا (چین) و ماچیدا (ژاپن) از گروه G رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ پنجشنبه ۷ آبان برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور به همراه علی احمدی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از تایلند و نماینده مسابقه از مغولستان انتخاب شده است