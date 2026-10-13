به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «اکسپرس نیوز»؛ قطار مسافربری «رحمان بابا اکسپرس» که از کراچی عازم شهر پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بود، صبح امروز در حومه شهر مولتان از ریل خارج شد که بر اثر آن دست‌کم ۵ نفر جان باختند و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند.

این حادثه حدود ساعت ۵:۱۵ صبح به وقت محلی رخ داد و بر اساس گزارش‌های اولیه هر ۱۵ واگن قطار از ریل خارج شده است.

نیرو‌های امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه به محل اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان نشتر در ملتان انتقال یافتند، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

نخست وزیر پاکستان نیز با ابراز تاسف از جان باختن مسافران برای بهبودی سریع مجروحان ابراز امیدواری کرد و به مسئولان مربوطه دستور داد عملیات امدادی را تسریع کنند و امکانات درمانی لازم را در اختیار مصدومان قرار دهند.

علت دقیق خروج قطار از ریل هنوز مشخص نشده است، برخی منابع از سرعت بالای قطار هنگام وقوع حادثه خبر داده‌اند، اما این موضوع تاکنون به طور رسمی تایید نشده است.

همچنین یکی از مسافران مدعی شده است که پیچ و مهره‌های واگن شماره ۹ قطار در نزدیکی ایستگاه شهر «روهری» بررسی و تعمیر شده بود؛ با این حال صحت این اظهارات به طور مستقل تایید نشده و ارتباط احتمالی آن با حادثه نیز مشخص نیست.

انتظار می‌رود بررسی‌های مسئولان راه آهن پاکستان برای مشخص شدن علت حادثه ادامه یابد.