رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش قم از فعالیت پایگاه‌های تغذیه سالم در مدارس استان خبر داد و گفت: با نظارت بر مواد غذایی عرضه‌شده، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و آموزش دانش‌آموزان و خانواده‌ها، ارتقای کیفیت تغذیه دانش‌آموزان و ترویج عادت‌های غذایی سالم دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرزانه باقری، رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش قم با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: پایگاه‌های تغذیه سالم علاوه بر عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی آماده مصرف، می‌توانند در زمینه آموزش سلامت‌محور، مشاوره تغذیه‌ای و تأمین اقلام بهداشتی ضروری نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: تکمیل فهرست‌های نظارتی، کنترل مواد غذایی عرضه‌شده و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران، خدمتگزاران و متصدیان پایگاه‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش پایبندی مدارس به دستورالعمل‌های تغذیه سالم انجام می‌شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش قم با اشاره به رعایت ضوابط تغذیه سالم در پایگاه‌های مدارس استان گفت: هدف از اجرای این دستورالعمل‌ها، جایگزینی تنقلات کم‌ارزش و خوراکی‌های پرقند و پرنمک با مواد غذایی سالم، مغذی و متناسب با نیاز دانش‌آموزان است.

باقری میوه‌های تازه و خشک، انواع مغز‌ها و دانه‌های بدون نمک، شیر ساده، ماست و پنیر کم‌چرب و کم‌نمک، دوغ کم‌نمک و بدون گاز و آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده را از جمله اقلام مجاز برشمرد.

وی افزود: لقمه‌های سالم مانند نان و پنیر و گردو، نان و تخم‌مرغ آب‌پز و نان و پنیر همراه با خیار یا گوجه‌فرنگی نیز در گروه میان‌وعده‌های مناسب دانش‌آموزان قرار دارند.

به گفته وی، برخی بیسکویت‌ها، کیک‌ها و کلوچه‌های ترجیحاً سبوس‌دار و کم‌قند، در صورت برخورداری از مجوز‌های بهداشتی و رعایت معیار‌های تعیین‌شده، قابل عرضه هستند. همچنین غذا‌هایی مانند آش، سوپ، عدسی، لوبیا، حلیم، فرنی و شیر برنج با رعایت اصول بهداشتی و کنترل میزان نمک، چربی و قند می‌توانند در پایگاه‌های تغذیه سالم عرضه شوند.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش قم با تأکید بر ضرورت جلوگیری از عرضه خوراکی‌های غیرمجاز در مدارس بیان کرد: چیپس، پفک، پاپ‌کورن صنعتی، نوشابه‌های گازدار، دلستر و ماءالشعیر گازدار، شیر‌های طعم‌دار، آب‌میوه‌های صنعتی، آب‌نبات، شکلات، کاکائو، سوسیس، کالباس، پیتزا و انواع همبرگر در فهرست اقلام غیرمجاز قرار دارند.

باقری خاطرنشان کرد: کارخانه‌ای بودن بسته‌بندی یک محصول به معنای سالم یا مجاز بودن آن نیست و مدارس باید هنگام انتخاب مواد غذایی، مجوز‌های بهداشتی و معیار‌های تغذیه‌ای را در نظر بگیرند.

وی درباره نظارت بر پایگاه‌های تغذیه سالم نیز گفت: اعتبار مجوز‌های بهداشتی، تاریخ تولید و مصرف، مشخصات محصولات، نظافت محیط، بهداشت فردی کارکنان، شست‌وشوی صحیح میوه و سبزی، شرایط نگهداری مواد غذایی و رعایت اصول بهداشتی هنگام تهیه و توزیع غذا از جمله مواردی است که باید بررسی شود.

وی افزود: همکاری مرکز بهداشت و اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش برای اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و جلوگیری از عرضه اقلام غیرمجاز ضروری است و در صورت مشاهده تخلف، موضوع پیگیری و مطابق مقررات با آن برخورد می‌شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش قم با تأکید بر اینکه پایگاه تغذیه سالم نباید صرفاً محل فروش مواد غذایی باشد، گفت: آموزش تغذیه صحیح در کنار عرضه خوراکی‌های سالم، نقش مهمی در شکل‌گیری عادت‌های غذایی مناسب از دوران کودکی دارد.

باقری آموزش خانواده‌ها از سوی مراقبان سلامت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین، ارائه آموزش‌های کاربردی در کلاس‌ها، نصب پوستر‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت مراکز بهداشت و کارشناسان تغذیه را از جمله اقدامات قابل پیگیری در این زمینه دانست و افزود: همکاری خانواده، مدرسه و مراکز بهداشت می‌تواند اثربخشی آموزش‌های تغذیه سالم را افزایش دهد.