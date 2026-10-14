رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمسار از برنامه ریزی برای ساماندهی دفع پسماند‌ها و زباله‌های شهری و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حبیب دارپرنیان در جلسه پسماند شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه روند دفع پسماند در شهر‌های گرمسار و ایوانکی باید اصولی و بر اساس تفکیک زباله باشد

وی افزود: برنامه ریزی برای کنترل دفع پسماند و جمع آوری در حوزه های واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی و جانمایی مکان‌های ذخیره آن انجام شده و شهرک‌های صنعتی باید در بخش‌ دفع پسماند اصول حفاظتی را رعایت کنند و برای دفع پسماند‌های پر خطر با سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگ باشند.

جعفر پرج شهردار گرمسار نیز از تولید روزانه ۳۵ تن زباله در گرمسار خبرداد و افزود: طرح تفکیک پسماند از مبدا در این شهر اجرا می شود .