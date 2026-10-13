بورس انرژی ایران در معاملات ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۵ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۷۸۳ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد که از این میزان، ۵ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۴۸۳ تن در رینگ داخلی و ۴۰ هزار و ۳۰۰ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجم عرضه فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ داخلی نسبت به عرضه قبلی ۵۰۰ تن افزایش خواهد داشت.

در بخش برق نیز مجموع عرضه‌ها به ۱۹۹ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۸۸۰ کیلووات‌ساعت خواهد رسید که شامل ۱۹۱ میلیون و ۷۱۲ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۸ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۸۸۰ کیلووات‌ساعت برق سبز است.