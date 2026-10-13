مدیر دفتر علوم داده‌های سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیامک‌های ارسالی به مردم درخصوص معاملات، اطلاع رسانی درباره معاملاتی است که انجام داده‌اند، با بررسی این معاملات می‌توانند در صورت اینکه معامله به آن‌ها مربوط نبوده، آن را رد کنند.

مرضیه جعفری، مدیر دفتر علوم داده‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای بررسی اطلاعات معاملات خرید و فروش ثبت‌شده به نام شهروندان، گفت: طی دو هفته اخیر، پیامک‌هایی برای هموطنان ارسال شده است تا با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به معاملات خرید یا فروشی را که از سوی اشخاص دیگر به نام آنها اظهار شده است، بررسی کنند.

وی افزود: در صورتی که شهروندان اطلاعات ثبت‌شده را تأیید نکنند، چه به دلیل سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات هویتی و چه به دلیل اعتراض به محتوای معامله، امکان رد اطلاعیه یا معامله برای آنها در سامانه فراهم شده است.

جعفری با تأکید بر اینکه این اقدام با هدف اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و پالایش اطلاعات مالیاتی انجام می‌شود، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در وهله نخست به دنبال آن است که اطلاعات مربوط به معاملات را به‌صورت دقیق در اختیار مؤدیان مالیاتی و سایر افرادی قرار دهد که ممکن است اطلاعاتی از آنها به سازمان ارسال شده باشد؛ همچنین با بررسی و پالایش این داده‌ها، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات صحیح فراهم می‌شود.

مدیر دفتر علوم داده‌های سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این اقدام با رویکرد حمایت از مردم و افزایش شفافیت انجام شده و جای نگرانی ندارد؛ چراکه هدف، ایجاد بار مالیاتی برای افرادی نیست که فعالیت اقتصادی ندارند. در مقابل، برای فعالان اقتصادی نیز بررسی این اطلاعات به شفاف‌تر شدن داده‌های مالیاتی و اصلاح اطلاعات احتمالی نادرست کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بخشی از اطلاعات مورد بررسی در چارچوب اجرای این مواد قانونی جمع‌آوری می‌شود و در کنار آن، سازمان امور مالیاتی باید ابزار‌های لازم را برای شفاف‌سازی و پالایش داده‌ها فراهم کند تا از برداشت نادرست از اطلاعات هویتی شهروندان و همچنین ثبت اطلاعات خلاف واقع درباره فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

جعفری در پایان با اشاره به نحوه دسترسی شهروندان به این خدمات خاطرنشان کرد: درگاه ملی خدمات الکترونیک، درگاه اصلی ورود به خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی است و کارپوشه غیرتجاری نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این درگاه، امکان بررسی و پیگیری اطلاعات مربوط به معاملات ثبت‌شده به نام اشخاص را فراهم می‌کند.