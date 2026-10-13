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حجت الاسلام والمسلمین موسیپور در پیامی ارتحال عالم ربانی، حضرت آیتالله حاج سیدعلیرضا حیدری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ارتحال عالم ربانی، حضرت آیتالله حاج سیدعلیرضا حیدری را تسلیت گفت که متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، حضرت آیتالله حاج سیدعلیرضا حیدری، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.
بیتردید، حیات عالمان دین، چراغ فروزان هدایت و بصیرت در جامعه اسلامی و وجود پربرکت آنان، مایه استواری باورهای دینی، تعمیق معارف اهلبیت علیهمالسلام و پاسداری از میراث گرانسنگ حوزههای علمیه است.
اینجانب، ضمن عرض تسلیت این مصیبت به محضر حضرت بقیةاللهالأعظم عجلاللهتعالیفرجهالشریف، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزههای علمیه، روحانیت معظم، ارادتمندان و شاگردان آن عالم فقید و عموم مردم مؤمن و متدین استان یزد، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و اجداد طاهرینش، و برای بازماندگان و سوگواران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
امید است خداوند رحمان، روح آن فقید سعید را در جوار رحمت واسعه خویش مأوا دهد و خدمات و مجاهدتهای دینی ایشان را ذخیرهای ماندگار برای سرای باقی قرار دهد.
محمد حسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی