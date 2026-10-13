طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» و سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با هدف گسترش عدالت آموزشی و تقویت رویکرد‌های مهارت‌محور در مدارس آذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین آغازین طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» و افتتاحیه سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با هدف گسترش عدالت آموزشی و تقویت رویکرد‌های مهارت‌محور در مدارس استان، در دبیرستان دوره اول متوسطه ولایت ناحیه دو ارومیه برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در این مراسم، مهارت‌آموزی را بستری برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های نهفته دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: توجه به مهارت‌آموزی در نظام آموزشی، فراتر از آموزش‌های صرفاً نظری، فرصتی است تا توانمندی‌ها و علایق فردی دانش‌آموزان شناسایی و زمینه رشد قابلیت‌های آنان فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به فرصت‌های یادگیری افزود: هر دانش‌آموز از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که با تکیه بر برنامه‌های مهارت‌محور، می‌توان زمینه مشارکت فعال‌تر آنان در فرایند یادگیری را فراهم کرد. این رویکرد، ضمن افزایش اعتمادبه‌نفس و خلاقیت، دانش‌آموزان را برای ورود به میدان‌های عملی زندگی فردی و اجتماعی آماده می‌سازد.

ابراهیمی در تبیین اهداف طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» تصریح کرد: اولویت اصلی این طرح، در کنار آموزش‌های مدرسه‌ای، یادگیری مهارت‌های کاربردی است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار بسته و نقش مؤثری در توسعه توانمندی‌های خود ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، این رویداد را مکمل طرح مذکور دانست و خاطرنشان کرد: این جشنواره میدانی برای بروز خلاقیت، نوآوری و ابتکار دانش‌آموزان دوره متوسطه اول است. هدف از برگزاری این رقابت، شناسایی استعداد‌های برتر و پرورش روحیه تفکر و حل مسئله در نسل نوجوان است که با ایجاد فرصت‌های یادگیری متنوع، زمینه رشد همه‌جانبه آنان را رقم می‌زند.

در بخش پایانی این رویداد، نمایشگاهی از دستاورد‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان افتتاح شد. این نمایشگاه که نمودی عینی از اجرای طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» و خروجی‌های جشنواره خوارزمی است، بستر مناسبی را برای ارائه ایده‌ها و قابلیت‌های عملی دانش‌آموزان فراهم آورد. بازدید از این غرفه‌ها و رونمایی از فرایند‌های اجرایی طرح ملی در سطح مدارس استان، بر عزم آموزش‌وپرورش برای تقویت پیوند میان دانش نظری و مهارت‌های عملی تأکید کرد.