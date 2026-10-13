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جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در هفته ملی کودک با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد، از کودکان بستری در این مرکز درمانی عیادت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کودک برگزار شد، مسئولان دستگاه های اجرایی استان ضمن گفتوگو با کودکان و خانوادههای آنان، از نزدیک در جریان وضعیت این بیماران قرار گرفتند و با اهدای محبت و دلگرمی، لحظاتی شاد برای کودکان بستری در بیمارستان رقم زدند.
این دیدار با هدف تقویت روحیه کودکان بیمار، ابراز همدلی با خانوادههای آنان و تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای عاطفی بیماران انجام شد.
حضور در کنار کودکان بیمار و خانوادههای آنان، فرصتی برای تأکید بر اهمیت حمایت اجتماعی و توجه به شرایط روحی و روانی بیماران در کنار روند درمان است.