به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کودک برگزار شد، مسئولان دستگاه های اجرایی استان ضمن گفت‌و‌گو با کودکان و خانواده‌های آنان، از نزدیک در جریان وضعیت این بیماران قرار گرفتند و با اهدای محبت و دلگرمی، لحظاتی شاد برای کودکان بستری در بیمارستان رقم زدند.

این دیدار با هدف تقویت روحیه کودکان بیمار، ابراز همدلی با خانواده‌های آنان و تأکید بر اهمیت توجه به نیاز‌های عاطفی بیماران انجام شد.

حضور در کنار کودکان بیمار و خانواده‌های آنان، فرصتی برای تأکید بر اهمیت حمایت اجتماعی و توجه به شرایط روحی و روانی بیماران در کنار روند درمان است.