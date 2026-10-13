برداشت گردو در روستای سیبستان و دیگر مناطق بخش چندار آغاز شده است؛ محصولی باکیفیت که علاوه بر نقش مهم در اقتصاد کشاورزی منطقه، زمینه جذب خریداران از استان‌های همجوار را نیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، همزمان با آغاز فصل پاییز، باغداران بخش چندار برداشت گردو از باغ‌های خود را آغاز کرده‌اند. محصول امسال به گفته باغداران، از کیفیت مطلوبی برخوردار است و شرایط اقلیمی مناسب منطقه، نقش مؤثری در بهبود طعم، میزان چربی و ماندگاری گردوی تولیدی داشته است.

کیفیت مطلوب گردوی چندار موجب شده است هر سال خریداران عمده از استان‌های همجوار برای تهیه این محصول به منطقه مراجعه کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند به رونق بازار محلی و افزایش درآمد باغداران کمک کند.

بر اساس برآوردهای کارشناسی، استان البرز حدود ۲ هزار هکتار باغ گردو دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول در باغ‌های استان برداشت شود.

بخش چندار با برخورداری از ۳۱ روستا و یک شهر، علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی، از جاذبه‌های گردشگری و محصولات بومی متنوعی نیز بهره‌مند است. آلوی برغان، گردو، عسل، توت، لبنیات سنتی و بستنی برغان از جمله محصولات و سوغات شناخته‌شده این منطقه به شمار می‌روند.

این بخش در فاصله حدود ۱۳ کیلومتری کرج قرار دارد و با برخورداری از باغ‌های فراوان و بافت تاریخی روستاهای خود، به‌ویژه در فصل‌های بهار و تابستان، مقصد گردشگران است.

برداشت گردو در استان البرز از شهریورماه آغاز می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد. این فعالیت فصلی، افزون بر تأمین بخشی از نیاز بازار، فرصتی برای رونق اقتصادی باغداران، معرفی محصولات بومی و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری بخش چندار فراهم می‌کند.