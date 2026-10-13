مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: با طرح شناسه دارکردن کارت سوخت، پروفایل سوخت ایجاد می‌شود تا مشخص شود چه کسی سوخت گیری می‌کند و از شبکه قاچاق سوخت جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس باصفا در برنامه روی خط خبر گفت: کارت‌های اضطراری بر این ایجاد شد تا احیانا اگر کسی کارت سوخت خود را فراموش کرده برای او مشکلی ایجاد نشود، اما استفاده از این کارت‌ها به شدت افزایش یافت بطوریکه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت گیری‌ها با کارت اضطراری انجام می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارت‌هایی که هویت ان‌ها مشخص نیست و ۱۰۰ درصد عرضه خارج از شبکه از این کارت‌های اضطراری انجام می‌شود.

باصفا در ادامه گفت: طرح شناسه دار کردن برای رصد افرادی است که چه کسانی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود اجرا می‌شود.

وی گفت: فرایند ان به گونه‌ای است که وقتی فرد به جایگاه سوخت مراجعه می‌کند از طریق کارت‌های بانکی معتبراحراز هویت می‌شود و با کشیدن کارت بانکی میزان سوختی که می‌خواهد انتخاب می‌کند و فرایند سوخت گیری انجام می‌شود.

باصفا گفت: مردم برای تخصیص رمز توسط شرکت پرداخت الکترونیک باید هزار تومان بپرادزند .

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: فرایند سوخت گیری با کارت هدیه انجام نمی‌شود به دلیل اینکه هویتی پشت آن نیست و سیستم نمی‌تواند شناسایی کند.

باصفا افزود: این سامانه لحظه‌ای به روز رسانی می‌شود و در تهران شروع شده و به تدریج در کلان شهر‌ها و سایر نقاط کشور اجرایی می‌شود.

وی گفت: این طرح سقف ندارد و به هر میزانی که سوخت نیاز باشد سوخت گیری انجام می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: در این طرح به فرد، مالک خودرو، سوخت داده می‌شود نه به خودرو که در حال حاضر سوخت می‌دهد.

باصفا در پایان به مردم اطمینان داد در این طرح تمام سناریو‌ها در نظر گرفته شده و مردم نگرانی نداشته باشند.