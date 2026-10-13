رئیس جمهور؛ پایبندی به استاندارد در همه شئون زندگی را زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار جامعه دانست.

استاندارد؛ معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم‌ها، رفتار‌ها و عملکردهاست

استاندارد؛ معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم‌ها، رفتار‌ها و عملکردهاست

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما دکتر مسعود پزشکیان به مناسبت روز جهانی استاندارد و همایش گرامیداشت روز استاندارد و تجلیل از واحد‌های تولیدی و خدماتی نمونه ملی، پیامی ارسال کرد.

رئیس جمهور در این پیام تاکید کرد: به باور ما در نگاه دینی و اخلاقی نیز درستکاری و حق مداری اساس زندگی سالم و مسئولانه است و استاندارد را می‌توان جلوه‌ای از این حقیقت در عرصه‌های گوناگون زندگی دانست.

استاندارد تنها به ضوابط فنی تولید و معیار‌های سنجش کیفیت کالا‌ها محدود نمی‌شود بلکه اصل و نگرشی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از سلامت و ایمنی مردم، افزایش کارآمدی و استفاده درست و عادلانه از منابع و امکانات کشور است.

جامعه‌ای که تصمیم‌ها و اقدامات خود را بر معیار‌های روشن علمی و عادلانه استوار کند بهتر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید و مسیر پیشرفت پایدار را هموار سازد.

در عرصه تولید و اقتصاد، رعایت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف کننده، تعهد تولید کننده به کیفیت و مسئولیت پذیری در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت ایمنی و کیفیت کالا‌ها و خدماتی که دریافت‌ می‌کنند اطمینان داشته باشند و تولید کنندگان نیز باید از ضوابط شفاف منصفانه و قابل اتکا برخوردار باشند.

نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و اجرای فراگیر استاندارد‌ها ضمن ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و افزایش رقابت پذیری آنها، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم و اعتبار افزون‌تر کشور در بازار‌های جهانی خواهد بود.

همچنین، بسیاری از ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود ریشه در رعایت نشدن تناسب‌ها، فقدان معیار‌های روشن و نبود الگو‌های صحیح در مصرف و تخصیص منابع دارد. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در شیوه‌های تصمیم گیری و حرکت تدریجی و مستمر به سوی مصرف بهینه، کاهش اتلاف و افزایش بهره وری است.

استاندارد‌های دقیق و کارآمد می‌توانند به ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات منجر شده و مدیریت صحیح مصرف انرژی و پشتیبانی از توسعه انرژی‌های پاک، حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل‌های آینده را به دنبال داشته باشد. این رویکرد مسئولیتی مشترک برای دولت، تولید کنندگان و همه شهروندان است.

انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌های دقیق و اثر بخش در مسیر تحقق عدالت، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و بهبود مستمر عملکرد‌ها گام بردارد و با تدوین و اجرای برنامه‌های روشن و قابل سنجش، دستیابی به نتایج ملموس و پایدار را دنبال کند.

اینجانب ضمن تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکرد‌ها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید می‌کنم و امیدوارم و با ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سرافراز‌تر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازار‌های جهانی باشیم.

مسعود پزشکیان