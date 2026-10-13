رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تأکید بر نقش حیاتی منابع آب و خاک در تأمین امنیت غذایی کشور، آبخیزداری و آبخوانداری را از راهکار‌های اساسی مقابله با بحران کم‌آبی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی دانست.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطالله ابراهیمی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با اشاره به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک افزود: حفاظت از منابع آب و خاک در چنین شرایطی ضرورتی اساسی است و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آب و خاک دو عنصر کلیدی در تحقق امنیت غذایی هستند، افزود: بدون مدیریت صحیح و حفاظت از منابع آب و خاک، دستیابی به امنیت غذایی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تأکید بر اهمیت مدیریت حوضه‌های آبخیز تصریح کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت پایدار از منابع آب و خاک کشور داشته باشد.

۴۲۵ دشت کشور با بحران مواجه هستند

ابراهیمی با اشاره به وضعیت دشت‌های کشور و چالش‌های موجود در حوزه منابع آب زیرزمینی گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بحران مواجه هستند و آبخوانداری یکی از راهکار‌های مهم برای مقابله با بحران کم‌آبی و مدیریت منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود.

معرفی تجربه‌های موفق آبخیزداری و آبخوانداری

وی در ادامه با اشاره به تجربه‌های موفق اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور خاطرنشان کرد: اقدامات آبخیزداری در منطقه وردیج در غرب تهران و طرح‌های آبخوانداری در هندیجان در جنوب کشور، از نمونه‌های موفق در این زمینه هستند که می‌توان از تجربه‌های آنها بهره گرفت.

ضرورت توسعه طرح‌های آبخیزداری با مشارکت مردم

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایان، بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های قانونی و اجرایی برای گسترش طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری تأکید کرد و گفت: تصویب لایحه آبخیزداری، اجرای بند «ب» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جلب مشارکت مردم، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به اجرای مؤثر این طرح‌ها در حوضه‌های آبخیز کشور کمک کنند.