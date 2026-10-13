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رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تأکید بر نقش حیاتی منابع آب و خاک در تأمین امنیت غذایی کشور، آبخیزداری و آبخوانداری را از راهکارهای اساسی مقابله با بحران کمآبی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی دانست.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطالله ابراهیمی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با اشاره به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک افزود: حفاظت از منابع آب و خاک در چنین شرایطی ضرورتی اساسی است و باید بهعنوان یکی از اولویتهای مهم کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آب و خاک دو عنصر کلیدی در تحقق امنیت غذایی هستند، افزود: بدون مدیریت صحیح و حفاظت از منابع آب و خاک، دستیابی به امنیت غذایی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با تأکید بر اهمیت مدیریت حوضههای آبخیز تصریح کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری میتواند نقش مؤثری در حفاظت پایدار از منابع آب و خاک کشور داشته باشد.
ابراهیمی با اشاره به وضعیت دشتهای کشور و چالشهای موجود در حوزه منابع آب زیرزمینی گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بحران مواجه هستند و آبخوانداری یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با بحران کمآبی و مدیریت منابع آب زیرزمینی به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به تجربههای موفق اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در کشور خاطرنشان کرد: اقدامات آبخیزداری در منطقه وردیج در غرب تهران و طرحهای آبخوانداری در هندیجان در جنوب کشور، از نمونههای موفق در این زمینه هستند که میتوان از تجربههای آنها بهره گرفت.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایان، بر ضرورت فراهم کردن زمینههای قانونی و اجرایی برای گسترش طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری تأکید کرد و گفت: تصویب لایحه آبخیزداری، اجرای بند «ب» قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و جلب مشارکت مردم، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به اجرای مؤثر این طرحها در حوضههای آبخیز کشور کمک کنند.