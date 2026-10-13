هکر‌ها با نفوذ به سیستم‌های کنترل دمای یخچال‌های متصل به اینترنت در صد‌ها فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه، دما را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش داده و باعث آتش سوزی و خسارات مالی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دفتر دادستانی پاریس از یک حمله سایبری وسیع به خرده‌فروشی‌های مواد غذایی در سراسر فرانسه خبر داد. در این حمله، دمای فریزر‌های متصل به شبکه به شدت افزایش یافت که منجر به فاسد شدن گسترده مواد غذایی و در برخی موارد وقوع آتش‌سوزی شد. در همین راستا، نخست‌وزیر فرانسه به آژانس ملی امنیت سایبری (ANSSI) دستور داد تا تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله تنها محدود به فرانسه نبوده و کشور‌های اروپایی نظیر اسپانیا، پرتغال، لهستان، آلمان و بلژیک را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شرکت زنجیره‌ای «کارفور» اعلام کرد ۸۰ درصد از شعبش هدف این حمله قرار گرفته‌اند، در حالی که شرکت «اینترماریه» از داغ شدن یخچال‌های ۱۵۰ فروشگاه خود خبر داد. تمامی مواد غذایی آسیب‌دیده به منظور پیشگیری از خطرات بهداشتی، معدوم شده‌اند.