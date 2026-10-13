معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با تأکید بر نقش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در برنامه‌ریزی کشور، از بررسی اطلاعات جمعیتی، مهاجرت، اشتغال و تحصیلات افراد و همچنین شاخص‌های جدیدی درباره مصرف انرژی و امکانات سرمایشی و گرمایشی خانوارها خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: اجرای این طرح مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، عوامل استانی و مردم است.

وی افزود: اطلاعات و داده‌هایی که از سرشماری به دست می‌آید، پایه و اساس تمام طرح‌های پیمایشی کشور خواهد بود.

بنی‌هاشمی با تشریح اطلاعات موردنیاز در این سرشماری اظهار کرد: بخشی از اطلاعات به مکان اختصاص دارد و در فرم دوم، هویت و مشخصات جمعیت، مهاجرت افراد، وضعیت تأهل، سواد، تحصیلات و وضعیت بازار کار آنها بررسی و برآورد می‌شود.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران ادامه داد: در بخش مسکن نیز پرسش‌های جدیدی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، نوع انرژی مصرفی خانوار، استفاده از پنجره‌های دوجداره و وسایل سرمایشی و گرمایشی مورد پرسش قرار می‌گیرد.