پنجمین رویداد ملی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» از ۲۷ مهر تا اول آبان‌، با حضور فعالان و تولیدکنندگان حوزه پوشاک از ۱۷ استان کشور در ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین رویداد ملی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» از ۲۷ مهر تا اول آبان‌، با حضور فعالان و تولیدکنندگان حوزه پوشاک از ۱۷ استان کشور در ارومیه برگزار می‌شود.

این رویداد ملی با برپایی ۶۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه واقع در پارک جنگلی، فرصتی برای معرفی محصولات داخلی، نمایش توانمندی‌های طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و آشنایی بیشتر خانواده‌ها با الگو‌های پوشش ایرانی ـ اسلامی فراهم می‌کند.

نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، با اشاره به ابعاد فرهنگی و اقتصادی این رویداد، اظهار کرد: «گوهرشاد» علاوه بر معرفی پوشاک، بستری برای حمایت از تولید داخلی، توسعه مهارت‌های مرتبط با صنعت لباس و تقویت ارتباط میان هنر، فرهنگ و اقتصاد خانواده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های صنعت مد و لباس افزود: معرفی توانمندی‌های فعالان این حوزه و فراهم‌کردن زمینه رونق کسب‌وکار‌های داخلی، از دیگر اهداف برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.

به گفته الهامی، در کنار نمایش محصولات، برنامه‌های جانبی متنوعی نیز برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به مسابقات عکاسی، آموزش دوخت چادر و برگزاری رقابت‌های ویژه خانواده‌ها اشاره کرد.

پنجمین رویداد ملی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» از ۲۷ مهر تا اول آبان‌ در ارومیه میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه خواهد بود.