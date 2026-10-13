به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آئین افتتاح این نمایشگاه دیشب با حضور هنرمندان در تجمع مردمی چهارراه احمدآباد مشهد برگزار شد.

در این نمایشگاه که به همت شهرداری مشهد و حوزه هنری خراسان رضوی برپا شده، بیش از ۳۰ اثر این هنرمند کاریکاتور در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

کاریکاتور به‌عنوان یکی از قالب‌های هنر‌های تجسمی، با استفاده از تصویر و زبان طنز، امکان انتقال مفاهیم و طرح موضوعات روز را در قالبی هنری و قابل‌فهم برای مخاطبان فراهم می‌کند. برگزاری این نمایشگاه در بستر تجمع مردمی مشهد نیز فرصتی برای عرضه آثار هنری با موضوعات روز و ارتباط بیشتر هنرمندان با مخاطبان است.