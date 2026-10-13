به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با تشکیل پرونده و انجام گشت‌های هدف‌مند و ردیابی گوشی‌ها، دو سارق حرفه‌ای را شناسایی و بازداشت کردند.

وی اضافه کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه اسلحه کمری کلت از متهمان کشف و ضبط و خودروی پژو ۴۰۵ مورد استفاده آنها نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی گچساران با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند از مردم خواست صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.