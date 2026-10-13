شرایط جوی هرمزگان امروز با وزش باد بر روی دریا، رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق در ارتفاعات استان، همراه با تشدید ناپایداری جوی در شهرستان بشاگرد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی مناطق که شرایط بارشی فراهم نیست، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

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مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا متلاطم و توصیه می‌شود رفت وآمد شناور‌ها بویژه شناور‌های سبک و تفریحی با احتیاط صورت پذیرد.

از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان انتظار است.