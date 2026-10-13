سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای درصدد برگزاری یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران است از واجدین شرایط برای شرکت در این آزمون دعوت به عمل می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد:مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ است؛ لذا بدین‌وسیله از واجدین شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر، برای شرکت در آزمون دعوت به عمل می‌آورد.

الف) شرایط متقاضیان:

۱- داشتن تابعیت ایرانی.

۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

۴- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های امور مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت (تمامی گرایش ها)، مهندسی صنایع، IT، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر، بانکداری، بیمه بازرگانی، فقه و حقوق اسلامی، امور گمرکی، علوم بانکی و علوم قضایی، ملاک تاریخ فارغ التحصیلی، روز برگزاری آزمون (۱۴۰۵/۰۹/۱۹) خواهد بود.

۵- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکزآموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری از این حکم مستثنی هستند)

۶- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور.

تبصره ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران: افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند (۶) هستند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفه‌ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران هستند.

۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.

تعداد کل سوالات ۱۲۰،

۱ - آزمون شامل یک مجموعه ۱۲۰ سؤالی است و یک نمره برای آن محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر برای هر عنوان آزمون، نمره جداگانه محاسبه نمی‌شود.

۲- آزمون نمره منفی دارد.

۳- استفاده از کتاب قانون، مجاز نیست.

۴- استفاده از ماشین حساب ساده (غیر برنامه ریزی) مجاز است.

۵- نصاب لازم برای قبولی متقاضیان براساس مصوبه هیأت مقررات زدایی ۷۰% امتیاز میانگین نمرات تراز ۱% حائزین بالاترین امتیاز خواهد بود.

ج) اقدامات لازم برای ثبت‌نام:

۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

۲- بارگزاری فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

۱-۲- عکس ۴ ´ ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).

۲-۲- عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد.

۳-۲- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰´ ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ ´ ۲۰۰ باشد.

۴-۲-تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۵-۲- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

۶-۲- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

۷-۲- حتی‌الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت‌نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌شود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان این موضوع اکثراً برای متقاضیانی رخ داده است که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود، تاکید می‌شود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، وی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

د) مهلت ثبت‌نام

متقاضیان ثبت‌نام در یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی در صورت داشتن شرایط، می‌بایست از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ لغایت روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ﻫ) پرداخت وجه ثبت‌نام

متقاضیان واجد شرایط باید پس از پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و هشتصد هزار تومان) به صورت الکترونیکی با مراجعه به بخش مربوط، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. پیشنهاد می‌گردد متقاضیان، ثبت‌نام خود را در روز‌های آغازین تکمیل و از موکول نمودن آن به روز‌های پایانی خودداری نمایند.

لازم به ذکر است به ثبت‌نام‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.

و) برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

آزمون در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ با توجه به آمار متقاضیان در تهران و برخی مراکز استان به صورت منطقه‌ای و غیرمتمرکز برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون از روز دو‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۶ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قابل پرینت خواهد بود. شهر محل آزمون دو هفته قبل از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یادآوری:

۱-بدیهی است به درخواست‌هایی که ناقص یا منطبق با شرایط مندرج در بند “الف” نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-ثبت‌نام از متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به صورت خود اظهاری صورت می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان با توجه به شرایط اعلام شده در متن اطلاعیه، قانوناً عهده‌دار ثبت اطلاعات صحیح بوده و مسئولیت حقوقی هر گونه موارد خلاف واقع به عهده متقاضیان می‌باشد و حق هر گونه ادعا یا طرح دعوی یا شکایت در قبال اقدامات بعدی ناشی از تشخیص عدم پذیرش سوابق کاری و رشته‌های تحصیلی مشابه و یا کشف اظهار خلاف واقع از همه متقاضیان و قبول شدگان آزمون ساقط می‌باشد.

۳-ثبت‌نام در آزمون به منزلۀ اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات مربوطه بوده و چنانچه پس از قبولی در آزمون در هر مرحله‌ای احراز شود اطلاعات ثبت شده از ناحیه متقاضی در آزمون به صورت کلی یا جزیی مغایر مفاد آگهی ثبت‌نام بوده، قبولی متقاضی کان لم یکن گردیده و اگر جهت صدور کارت عضویت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی معرفی شده باشند، مراتب جهت لغو عضویت به جامعه مذکور اعلام می‌گردد.