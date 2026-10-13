به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده بیشتر پایدار است گفت: تا پایان همین هفته روند افزایش دما خواهیم داشت.

تاکامی افزود: در این مدت در ساعات بعد از ظهر از نواحی غربی و ارتفاعات استان افزایش ابر و احتمال رگبار‌های پراکنده، دور از انتظار نیست.

وی همچنین درباره وضع دریا گفت: دریای مازندران امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

به گفته تاکامی، اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ درجه سانتیگراد بود وساری و قراخیل با ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۷ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.