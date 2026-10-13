هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با تساوی سویا مقابل لوانته به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین بازی هفته تیم سویا در خانه تیم لوانته با تساوی ۳ - ۳ متوقف شد. برای سویا روبی اوره در دقیقه ۱۳، فلیکس کوریا ۵۴ و آیزاک رومرو ۵ + ۹۰ گلزنی کردند. تیم سویا با ۱۴ امتیاز به رده پنجم صعود کرد و تیم لوانته با ۶ امتیاز هفدهم است.

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.