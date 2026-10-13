به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «۹۶ دقیقه» درگونه اکشن، درام و مهیج محصول تایوان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.

داستان این فیلم درباره یک بمب‌گذار است که داخل دو قطارسریع‌السیری که در جهت مخالف هم در حرکتند بمب گذاشته است. یک متخصص خنثی‌سازی بمب و نامزدش مسافر یکی از قطار‌ها هستند و موفق به خنثی کردن آنها می‌شوند.

این فیلم با قرار دادن شخصیت‌ها در قطاری حامل مواد منفجره، بر اهمیت حفظ خونسردی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری درست در شرایط بحرانی تأکید می‌کند. حضور کارشناس بمب در کنار نامزدش، اهمیت تخصص، مهارت و استفاده از دانش برای مقابله با خطر و حفاظت از جان دیگران را برجسته می‌سازد. تلاش معلم فیزیک برای جبران اشتباهات گذشته و آشتی با همسرش نیز بر ارزش خانواده، پذیرش خطا و تلاش برای اصلاح روابط تأکید دارد. قرار گرفتن شخصیت‌های مختلف در یک موقعیت خطرناک، نشان می‌دهد که انتخاب‌های فردی می‌توانند بر سرنوشت خود شخص و اطرافیانش تأثیر بگذارند. فضای محدود قطار و وجود تهدید دائمی انفجار، تعلیق و اضطراب قابل توجهی ایجاد کرده و مخاطب را نسبت به سرنوشت شخصیت‌ها کنجکاو نگه می‌دارد. تقابل میان خطر مرگ و امید به نجات و جبران گذشته، بُعد احساسی و دراماتیک داستان را تقویت می‌کند. در مجموع، ترکیب بحران، فداکاری، روابط خانوادگی، جبران اشتباهات و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، این اثر را به داستانی مهیج و در عین حال انسانی درباره انتخاب، مسئولیت و امید تبدیل می‌کند.

فیلم سینمایی «مامان می‌گفت»، در گونه درام و خانوادگی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه دو پخش شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: مردی به نام جیم پس از مرگ همسرش با زنی به نام آنا ازدواج می‌کند و او را وارد زندگی خانوادگی خود می‌کند. دو فرزند خانواده که هنوز در سوگ مادر هستند، در ابتدا حضور آنا را تهدیدی برای خاطره مادر می‌دانند، اما سرانجام به پذیرش او می‌رسند.

این فیلم بر اهمیت خانواده و تلاش برای حفظ پیوند‌های عاطفی پس از فقدان یکی از اعضای خانواده تأکید دارد. تلاش جیم برای ساختن زندگی تازه در کنار فرزندانش، اهمیت مسئولیت‌پذیری والدین و حمایت عاطفی از کودکان را برجسته می‌کند. نگرانی‌های لیلی درباره تغییر شرایط خانواده، احساسات طبیعی کودک در مواجهه با فقدان و تغییرات خانوادگی را به تصویر می‌کشد. داستان اهمیت گفت‌و‌گو، همدلی و درک متقابل میان والدین و فرزندان را برای عبور از دوران دشوار نشان می‌دهد. حضور آنا و شکل‌گیری یک خانواده جدید نیز می‌تواند بر ضرورت پذیرش تغییر و ایجاد اعتماد در روابط خانوادگی تأکید داشته باشد. فضای احساسی و خانوادگی فیلم، مخاطب را با موضوعاتی مانند سوگ، دلبستگی، امید و شروع دوباره همراه می‌کند. در مجموع، ترکیب درام خانوادگی و لحظات عاطفی، اثری قابل‌تأمل درباره کنار آمدن با فقدان و یافتن راهی برای ساختن آینده‌ای آرام‌تر در کنار عزیزان ایجاد می‌کند.