رئیس کارگروه ماهیان زینتی شیلات لرستان گفت: بروجرد با دارابودن ۱۷ کارگاه تولید ماهی زینتی و تولید سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه در سال، به قطب تولید ماهیان زینتی کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلام‌حسین اکبری با اشاره به ظرفیت‌های بروجرد در زمینه تولید و پرورش ماهیان زینتی گفت: این شهرستان با تولید سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید این آبزیان در کشور را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بروجرد به‌عنوان پایلوت تولید ماهیان زینتی شناخته می‌شود و ۱۷ کارگاه در این حوزه فعالیت دارند.

رئیس کارگروه ماهیان زینتی شیلات لرستان افزود: بزرگ‌ترین و فعال‌ترین مرکز پرورش ماهیان زینتی بروجرد نیز به‌زودی افتتاح شود که ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار قطعه را دارد.

به گفته اکبری، در حوزه پرورش ماهیان زینتی، به ازای تولید هر ۵۰ هزار قطعه، امکان ایجاد یک فرصت شغلی وجود دارد که بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی مراکز جدید، علاوه بر افزایش تولید و توسعه اقتصادی، زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم کنیم.

وی گفت: در مجموع ۲۴ کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فعال است که ظرفیت تولید سالانه آنها به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت مربوط به شهرستان بروجرد است.

رئیس کارگروه ماهیان زینتی شیلات لرستان همچنین به ظرفیت‌های صادراتی این بخش اشاره کرد و افزود: حدود ۵۰ درصد از تولیدات ماهیان زینتی به خارج از کشور صادر می‌شود و ۳۰ درصد نیز به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بروجرد در زمینه تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات ماهیان زینتی است.

اکبری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، راه‌اندازی مراکز جدید و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش ماهیان زینتی می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه بروجرد در بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.