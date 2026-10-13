به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هنرمندان دانش‌آموز آذربایجان‌غربی با کسب ۵۲ عنوان برتر در مرحله کشوری چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی‌هنری «فردا»، دستاوردی متمایز در سپهر رقابت‌های دانش‌آموزی کشور ثبت کردند. این موفقیت که بیانگر جهش ۲۰۰ درصدی نسبت به ادوار پیشین است، گویای ارتقای چشمگیر سطح کیفی فعالیت‌های پرورشی و هنری در این خطه است.

جشنواره فرهنگی‌هنری «فردا» به عنوان معتبرترین آوردگاه ملی شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی، بستری راهبردی برای عرضه توانمندی‌های هنری، ادبی و فرهنگی فراهم آورده است. حضور موفق نمایندگان استان در این دوره از مسابقات و دستیابی به این تعداد از عناوین برتر، مؤید هم‌افزایی ظرفیت‌های دانش‌آموزی در بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی است.

ثبت این جایگاه در سطوح ملی، بازتاب پویایی جریان‌های هنری در مدارس و توانمندی نسل جوان در بازآفرینیِ مفاهیم فرهنگی در قالب‌های تخصصی است؛ رویدادی که بار دیگر ظرفیت‌های سرمایه انسانی آذربایجان‌غربی را در رقابت‌های تراز اول کشور برای ظهور استعداد‌های نوین به اثبات رساند.