پس از آغاز سرشماری در ابتدای آبان، نخستین نتایج آن اول اسفندماه منتشر می‌شود و سایر نتایج نیز به‌صورت فصلی و با جزئیات بیشتر، در ادامه در اختیار بهره‌برداران قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا گفت: اجرای این طرح، تحول بزرگی در نظام آماری کشور ایجاد کرده و زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی با مرکز آمار ایران افزود: بخش عمده دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کرده‌اند و اطلاعات خود را در اختیار مرکز آمار قرار داده‌اند. همچنین کلاس‌های آموزشی با حضور جوانان از سراسر کشور در حال برگزاری است.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی این شیوه برای سال‌های آینده اظهار کرد: هدف این است که از سرشماری‌های ۱۰ ساله فاصله بگیریم و به سمت سرشماری در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر حرکت کنیم. مرکز آمار آمادگی دارد اطلاعات را در دوره‌های کوتاه‌مدت به‌روزرسانی کند تا دست تصمیم‌گیران برای برنامه‌ریزی بازتر باشد و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر آمار سال ۱۳۹۵ متکی نباشد.

گودرزی با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در هوشمندسازی نظام آماری گفت: یکی از پروژه‌های این حوزه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبناست. رئیس‌جمهور نیز از دو سال پیش در این زمینه دستور‌هایی صادر کرده بود و در این مدت، با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال، وزارت کشور و شرکت پست، گام‌های خوبی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، ایجاد تحول در نظام آماری کشور است، افزود: در پی اجرای این طرح، به دنبال تولید آمار‌هایی به‌روزتر و کاربردی‌تر هستیم تا تحول گسترده‌ای در نظام آماری کشور شکل بگیرد. سرشماری ثبتی‌مبنا نیز بزرگ‌ترین پروژه آماری کشور در سال ۱۴۰۶ خواهد بود.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد که تهیه آمار‌های استانی نیز در برنامه‌های این مرکز قرار دارد.

گودرزی با اشاره به صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا گفت: سرشماری سنتی هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کرد، اما با اجرای روش جدید، بیش از ۹۰ درصد در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده است.

وی بهبود وضعیت ثبت‌های اداری کشور را از دیگر دستاورد‌های این طرح دانست و افزود: صحت‌سنجی اطلاعات و انجام فرایند‌های لازم برای تکمیل داده‌ها از اقداماتی است که در این مسیر انجام شده و همین موضوع، اهمیت تحول ایجادشده در نظام آماری را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره علت اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره این طرح نیز توضیح داد: با توجه به ماهیت سرشماری ثبتی‌مبنا، در مرحله نخست، دستگاه‌های مرتبط در اولویت قرار گرفتند و پس از آن، فرایند ورود به مرحله مردمی آغاز شد.

گودرزی درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات در این سرشماری گفت: داده‌های اداری از وزارتخانه‌ها و سامانه‌های مختلف دریافت و در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است. این اطلاعات، پایه تشکیل ثبت‌های آماری را فراهم کرده‌اند. سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان نیز از دستگاه‌ها و منابع اطلاعاتی مهم در اجرای این طرح هستند.

وی با بیان اینکه هدف سرشماری، مشخص‌شدن توزیع و تمرکز جمعیت در مناطق جغرافیایی مختلف است، تأکید کرد: برای دستیابی به آمار دقیق باید تا پایان فرایند سرشماری منتظر ماند. نتایج اولیه در اسفندماه اعلام می‌شود و اطلاع‌رسانی کامل درباره نتایج نیز در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران از آغاز عملیات اینترنتی و غیرحضوری این طرح از ۲۵ مهر خبر داد و گفت: در این مرحله، برای بخشی از جامعه پیامک ارسال می‌شود. مردم باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند؛ زیرا پیام‌های مربوط به این فرایند، افراد را به سامانه «دولت من» هدایت می‌کند.

گودرزی ادامه داد: جامعه هدف این مرحله، افرادی هستند که اطلاعات آنها ناقص است یا به‌منظور راستی‌آزمایی، بررسی اطلاعاتشان ضرورت دارد. این فرایند تاکنون ادامه داشته و محدودیت زمانی نیز دارد. بر اساس مصوبه مربوط، اطلاع‌رسانی به مردم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مرحله بعدی اجرای طرح گفت: عملیات بعدی از دوم آبان در سراسر کشور آغاز می‌شود و به‌صورت ترکیبی انجام خواهد شد. در این مرحله، ضمن استفاده از اطلاعات ثبتی، پیمایش‌هایی نیز در سطح کشور انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: در هر استان، برای افرادی که مراجعه‌کنندگان به منازل آنها اعزام می‌شوند، پیامکی حاوی اطلاعات مربوط به فرد مراجعه‌کننده ارسال خواهد شد تا از فعالیت افراد سودجو جلوگیری شود. البته به بخشی از مردم مراجعه نخواهد شد؛ زیرا اطلاعات آنها مشخص و دقیق است.