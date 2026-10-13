مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: روزانه حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تن زباله در استان البرز تولید می‌شود؛ در حالی که ظرفیت فعلی زیرساخت‌های پردازش در مرکز دفن حلقه‌دره، پاسخگوی حجم پسماند تولیدی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۲۵۰ تن از پسماندهای ورودی به مرکز پردازش وارد خط کمپوست می‌شود و بخش عمده باقی‌مانده برای دفن به مرکز حلقه‌دره انتقال می‌یابد. به گفته وی، افزایش ظرفیت پردازش یکی از ضرورت‌های مدیریت پسماند در استان است.

مجتبی کیانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: برنامه‌ای پنج‌ساله برای رفع مشکلات این حوزه تدوین و به استانداری ارائه شده است. همچنین مکاتبات لازم برای تأمین اعتبار موردنیاز با نهاد ریاست جمهوری انجام شده و اجرای برنامه با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج درباره وضعیت شیرابه‌های مرکز حلقه‌دره نیز گفت: سال گذشته ۱۳ حوضچه شیرابه در این مرکز وجود داشت که با اقدامات انجام‌شده، ۱۱ حوضچه تخلیه و ساماندهی شد و تعداد حوضچه‌های حاوی شیرابه به دو مورد کاهش یافت.

وی افزود: ساماندهی حوضچه‌های باقی‌مانده نیز در برنامه قرار دارد و در همین راستا، بازدیدهایی با حضور فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردمی برای بررسی وضعیت مرکز انجام شده است.

کیانی با اشاره به قدمت نزدیک به ۳۰ سال خط فعلی کمپوست بیان کرد: این خط با ظرفیت حدود ۲۵۰ تن در روز فعالیت می‌کند و برای افزایش بازدهی و بهبود کیفیت پردازش، به نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.

وی درباره تعیین تکلیف مرکز دفن حلقه‌دره گفت: موضوع انتقال این مرکز به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و دغدغه‌های مرتبط با فعالیت فرودگاه پیام مطرح شده بود، اما پس از بررسی در کارگروه ملی پسماند، بهینه‌سازی مرکز موجود به‌عنوان یکی از راهکارهای رفع مشکلات مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج افزود: افزایش ظرفیت پردازش مواد آلی، اجرای پوشش روزانه پسماند و استحصال گاز متان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش بوی نامطبوع و مشکلات ناشی از تجمع پرندگان در محدوده مرکز دفن کمک کند. اجرای این اقدامات به ایجاد خطوط پردازش جدید و تأمین منابع مالی وابسته است.

کیانی درباره جذب سرمایه‌گذار برای توسعه کارخانه‌های پردازش و تولید کمپوست نیز اظهار کرد: فراخوان‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار منتشر شده، اما تاکنون نتیجه موردنظر حاصل نشده است. مشکلات مربوط به بازار فروش کمپوست و سازوکار خرید تضمینی این محصول از موانع سرمایه‌گذاری در این بخش به شمار می‌رود و رفع آن به همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی در پایان با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند شهر کرج گفت: این طرح در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، اما با توجه به تغییرات صورت‌گرفته، اکنون در حال بازنگری است. همچنین تدوین طرح تفصیلی با همکاری دانشگاه تهران در دست انجام قرار دارد و هدف‌گذاری سازمان این است که پس از تکمیل طرح تا پایان سال، اجرای برنامه‌های مدیریت پسماند شهری از سال آینده وارد مرحله عملیاتی شود.