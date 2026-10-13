به بهانه نزدیک شدن به روز پرستار شاید وقت آن رسیده باشد یک قدم جلوتر برویم و عمیق‌تر به زندگی حرفه‌ای این گروه از کارکنان نظام سلامت نگاه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وبدا، سال هاست وقتی می‌خواهیم از پرستار بگوییم، از واژه‌هایی مثل «فرشته»، «ایثار»، «فداکاری» و «صبوری» استفاده می‌کنیم. همه اینها ارزشمندند، اما شاید وقت آن رسیده باشد یک قدم جلوتر برویم و عمیق‌تر به زندگی حرفه‌ای این گروه از کارکنان نظام سلامت نگاه کنیم.

پرستار فرشته نیست، پرستار یک انسان و یک متخصص است.

او آموزش دانشگاهی دیده، مهارت کسب کرده، تصمیم می‌گیرد، مسئولیت حرفه‌ای می‌پذیرد و در حساس‌ترین لحظات زندگی انسان، مسئولیت مهمی در فرایند مراقبت بر عهده دارد؛ بنابراین پرستار هم مثل هر انسان دیگری حق دارد زندگی باکیفیت، رفاه نسبی، امنیت شغلی، فرصت رشد و آینده‌ای قابل پیش بینی داشته باشد. این موضوع فقط به زندگی خود پرستار مربوط نیست، مستقیماً به کیفیت سلامت مردم مربوط است.

هرچه دغدغه‌های زندگی پرستار کمتر باشد، با تمرکز و آرامش بیشتری کنار بیمار قرار می‌گیرد. هرچه فرصت بیشتری برای آموزش بیمار و خانواده وجود داشته باشد، می‌توان از بسیاری از عوارض و هزینه‌های قابل پیشگیری جلوگیری کرد.

گاهی اثر یک مراقبت استاندارد، همان لحظه دیده نمی‌شود. یک آموزش درست می‌تواند از یک عارضه جلوگیری کند، یک مداخله به موقع می‌تواند مانع بستری مجدد شود و یک مراقبت استاندارد می‌تواند به بیمار کمک کند سریع‌تر و با کیفیت بهتری به زندگی عادی بازگردد.

مراقبت باکیفیت فقط یک خدمت نیست، بلکه سرمایه گذاری بر روی سلامت جامعه است.

از همین منظر، باید تصویرمان از شغل پرستاری را نیز تغییر دهیم. پرستاری فقط «کنار بیمار بودن» نیست. بلکه یک حرفه تخصصی است که با تصمیم گیری بالینی، مدیریت ریسک، پیشگیری از عوارض، آموزش بیمار و خانواده، تداوم مراقبت و ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار سروکار دارد؛ بنابراین باید از این نگاه عبور کنیم که او صرفا نیروی کمکی درمان است چرا که در برخی شرایط درمان پایان میابد، اما مراقبت تا اخرین لحظات، ادامه دارد و به این نگاه برسیم که:

پرستار یکی از ارکان اصلی تولید ارزش و تولید سلامت در جامعه است.

در چنین نگاهی، مسئله فقط افزایش پرداخت نیست. مسئله، شناخت و به رسمیت شناختن ارزش مراقبت است.

اگر مراقبت باعث می‌شود بیمار سالم‌تر به زندگی برگردد، عوارض و بستری مجدد کاهش پیدا کند، منابع کمتری هدر رود و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند، این ارزش باید در سیاست گذاری، بودجه، نظام پرداخت، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تصمیم گیری‌های نظام سلامت نیز دیده شود.

عدالت برای پرستار به معنای امتیاز ویژه نیست. به معنای تناسب میان مسئولیت، مهارت، سختی کار و ارزشی است که ایجاد می‌کند با نحوه تخصیص منابع در سیاستگذاری‌های نظام سلامت از سوی دیگر، باید یک واقعیت را هم صادقانه ببینیم.

بسیاری از پرستارانی که در سال‌های اخیر کار خود را ترک کرده‌اند یا از کشور مهاجرت کرده‌اند، لزوما کسانی نبوده‌اند که به حرفه یا مردم خود علاقه نداشته‌اند. اتفاقا بسیاری از آنها عاشق حرفه شان و مردمشان بودند.

اما وقتی فشار کار، کمبود نیرو، فرسودگی، مشکلات معیشتی و احساس دیده نشدن در کنار هم قرار می‌گیرد، ممکن است حتی یک نیروی بسیار علاقه‌مند هم به نقطه‌ای برسد که ادامه دادن برایش دشوار شود.

وقتی یک پرستار می‌رود، فقط یک پست سازمانی خالی نمی‌شود، سرمایه گذاری نظام آموزشی به علاوه سال‌ها دانش، تجربه، مهارت و سرمایه انسانی را از دست می‌دهیم؛ بنابراین نگهداشت پرستار فقط یک خواسته صنفی نیست، یک مسئله راهبردی برای ارتقا سلامت است.

ما باید کاری کنیم که ماندن او، انتخابی از سر علاقه و امید باشد، نه از سر اجبار؛ و اگر بخواهیم درباره آینده سلامت جامعه صحبت کنیم، آینده‌ای را تضمین شده میدانیم که در آن مراقبت بر اساس نیاز واقعی بیمار و پیچیدگی آن سازماندهی شود. تعداد و ترکیب نیروی انسانی بر اساس بار واقعی مراقبت تعیین شود. پرداخت‌ها متناسب با مهارت، مسئولیت و ارزش خدمات باشد. مسیر رشد حرفه‌ای روشن باشد. فناوری و داده به جای افزایش بار اداری، به حرفه‌ای‌تر شدن مراقبت کمک کند؛ و مهم‌تر از همه، پرستار در تصمیم سازی‌های نظام سلامت درباره حوزه‌ای که تخصصش است، نقش داشته باشد.

جامعه، وقتی برای سلامت مردم ارزش قائل است که برای کسانی که از سلامت مردم مراقبت می‌کنند نیز ارزش قائل باشد.