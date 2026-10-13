مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲ هزار و ۲۳۴ انشعاب غیرمجاز در این شهرستان جمع‌آوری و ساماندهی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به وضعیت انشعاب‌های غیرمجاز در مناطق مختلف، خواستار افزایش اقدامات میدانی شد و گفت: طرح مهتاب اولویت نخست شرکت توزیع برق اهواز است.

وی ادامه داد: لازم است با تدوین برنامه‌های هدفمند، نسبت به حذف کامل برق‌های غیرمجاز در تمامی مناطق اقدام عاجل صورت پذیرد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز در حاشیه این مانور سراسری از کشف حدود یکصد دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز و ساماندهی بیش از ۲ هزار انشعاب خانگی و تجاری غیرمجاز در شهرستان شوشتر خبر داده بود که بخشی از سیاست‌های کلان صنعت برق برای بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شود.