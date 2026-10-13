وزیر کشور در پی دیدار با وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان، از توافق ۲ کشور برای مدیریت بحران و افزایش آمادگی مشترک در برابر حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود به باکو، با همراهی هادی حق‌شناس استاندار گیلان با وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران‌ها گفت‌و‌گو کرد.

مؤمنی در این دیدار، با اشاره به اشتراکات جغرافیایی و مخاطرات طبیعی ۲ کشور، گفت: وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی، ضرورت افزایش تعاملات ایران و جمهوری آذربایجان را در همه سطوح دوچندان کرده است.

وی از توافق دو طرف برای تدوین سند رسمی همکاری در زمینه مقابله با حوادث طبیعی خبر داد و افزود: این سند باید با رویکردی اجرایی و عملیاتی، زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش تخصصی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ۲ کشور را فراهم کند.

وزیر کشور همچنین از کمک‌های جمهوری آذربایجان در دوران شیوع کرونا، زلزله و آتش‌سوزی خوی و همچنین اعلام آمادگی این کشور برای مشارکت در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی قدردانی کرد.

وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان نیز تبادل اطلاعات، تجربیات و توانمندی‌های تخصصی میان ۲ کشور را برای مقابله مؤثرتر با بحران‌ها، ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر به گسترش همکاری‌ها و توسعه مناسبات تهران و باکو منجر شود.

حضور استاندار گیلان در این دیدار، با توجه به هم‌مرزی استان با جمهوری آذربایجان و قرارگرفتن گیلان در معرض مخاطراتی همچون سیل، رانش زمین و آتش‌سوزی جنگل‌ها، فرصتی برای تقویت همکاری‌های استانی و فرامرزی در حوزه مدیریت بحران به شمار می‌رود.