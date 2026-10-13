دومین جشنواره روستایی «اوتلگ» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و احیای بازی‌های بومی و محلی، با حضور ۶۰ کودک و نوجوان در روستای مهرآباد شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بخشدار مرکزی میبد گفت: دومین جشنواره روستایی اوتلگ به مناسبت روز جهانی کودک و روز ملی روستا و عشایر و با یاد و گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشکاران شهرستان لامرد برگزار شد.

محمدباقر ملاصادقی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی میان اهالی روستا‌ها و فراهم کردن فضایی شاد و خانوادگی برای شهروندان، به‌ویژه ساکنان روستا‌های بخش مرکزی میبد، عنوان کرد.

ملاصادقی افزود: در این جشنواره ۶۰ کودک و نوجوان در دو رده سنی ۹ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۵ سال شرکت کردند و در دو مرحله به رقابت پرداختند.

بخشدار مرکزی میبد با اشاره به برگزاری برنامه‌های جانبی برای خانواده‌ها، به‌ویژه دختران و بانوان، گفت: این رویداد علاوه بر جنبه ورزشی، فرصتی برای افزایش مشارکت اجتماعی، حضور خانواده‌ها در فعالیت‌های جمعی و گذراندن اوقاتی شاد در کنار یکدیگر فراهم کرد.

وی درباره بازی بومی اوتلگ نیز توضیح داد: در این بازی سنتی، شرکت‌کنندگان یک حلقه لاستیک یا تایر موتورسیکلت را با دست یا به کمک چوب به حرکت درمی‌آورند و در مسیر مسابقه هدایت می‌کنند. مسافت رقابت حدود ۱۸۰ متر، معادل یک دور کامل مسیر تعیین‌شده، بود و پنج داور بر روند برگزاری مسابقه نظارت داشتند.

در پایان رقابت‌های اوتلگ، در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال، امیرحسین جعفری مقام اول، امیرحسین آزادی مقام دوم و محمدصالح آزادی مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال نیز سهیل معینی اول شد و امیرحسین معینی و امیرعلی آزادی به‌ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در بخش بانوان و در مسابقه پرتاب دارت، زکیه همتی، نیره پاگرد و مهین صاحب به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در مسابقه کرون هول بانوان نیز سارا کرکیان مقام اول را به دست آورد و زینب احمدزاده و فاطمه اشرف در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در رقابت کرون هول رده نوجوانان، الهه حامی مقام اول، نرگس خاتون دادرس مقام دوم و عطیه دهقانی مقام سوم را کسب کردند.

برگزاری این جشنواره در راستای پاسداشت بازی‌های بومی و محلی، تقویت پیوند‌های اجتماعی و ایجاد فضایی بانشاط برای خانواده‌های روستایی انجام شد.