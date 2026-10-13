مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، از تحول در فرآیند غربالگری و ارائه خدمات برخط سلامت به دانشجویان و دانشگاهیان خبر داد و گفت: این خدمات امسال با گستردگی بیشتری در اختیار دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن‌آبادی با اشاره به اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت روان و جسم گفت: این طرح ، پیش از این صرفاً برای دانشجویان ورودی جدید اجرا می‌شد، اما امسال تمامی دانشجویان را شامل می‌شود.

وی افزود : تاکنون بیش از ۹۰ هزار دانشجو با مراجعه به سامانه مربوطه، کارنامه سلامت روان و جسم خود را تکمیل کرده‌اند که این فرآیند جهت شناسایی زودتر و دقیق‌تر مشکلات، تا حصول نتیجه نهایی برای تمامی دانشجویان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به گسترش خدمات مجازی و برخط اشاره کرد و افزود : با توجه به نیاز بخشی از جامعه دانشجویی و دانشگاهی به خدمات غیرحضوری، دفتر مشاوره و سلامت زیرساخت‌های ارائه خدمات برخط را تقویت کرده است، این خدمات مکمل مسیر حضوری بوده و دانشجویانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، می‌توانند از طریق بستر برخط امن و مطمئن از خدمات سلامت روان بهره‌مند شوند.

وی از راه‌اندازی خط بحران (هات‌لاین) خبر داد و گفت : با ایجاد این خط ویژه، مدیریت موارد بحرانی با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود .

حسن‌آبادی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها، سال تحصیلی پیش‌رو، سالی سرشار از آرامش، امید، امنیت روانی و سلامت برای تمامی دانشجویان و دانشگاهیان این مرز و بوم کهن باشد.