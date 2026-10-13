به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تولید ۷۴ تُن عسل در سال گذشته نشان‌دهنده ظرفیت ویژه زنبورداری در این استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی حسینی گفت: صنعت زنبورداری در سیستان و بلوچستان با وجود محدودیت‌های اقلیمی یکی از ظرفیت‌های راهبردی در توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: در زمان حاضر ۱۷۹ زنبورستان با هفت هزار و ۱۵۰ کندو در سطح استان فعال بوده و بستر اشتغال مستقیم را برای ۲۷۹ نفر فراهم آورده‌اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با وجود چالش‌های اقلیمی، تداوم تولید ۷۴ تُن عسل در سال گذشته، نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این صنعت و تلاش بهره‌برداران است؛ ضمن آنکه با توجه به پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد استان، ظرفیت تولید عسل ارگانیک با کیفیت برای صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد.

حسینی گفت: این صنعت به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه کمتر در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی کشاورزی، یکی از بهترین گزینه‌ها برای توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی است و با گذر از تولید سنتی به سمت صنعتی با محوریت محصولات ارگانیک، بسته‌بندی مدرن، برندسازی و افزایش ارزش افزوده، می‌تواند به‌عنوان اولویت راهبردی برای ارزآوری در استان مد نظر قرار گیرد.