رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران گفت: تیراندازی در پارک اوستا در جریان عملیات مأموران پلیس برای دستگیری دو متهم به شرارت و ایجاد ناامنی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ بابک نمک شناس رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران گفت: در خصوص علت تیراندازی در پارک اوستا، به اطلاع شهروندان می‌رساند که این تیراندازی در جریان عملیات مأموران پلیس برای دستگیری دو متهم به شرارت و ایجاد ناامنی انجام شده است.

وی افزود: این دو متهم که پیش‌تر با قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت در محله نیروی هوایی تهران موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، در آخرین اقدام خود با حمله به شهروندان در یکی از پارک‌های این محله، دو نفر را با ضربات چاقو از ناحیه سر و دست مجروح کرده و از محل متواری شده بودند.

به گفته رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران: در پی این حادثه، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه و مسیر فرار متهمان را در محدوده جاجرود شناسایی کردند. در ادامه، عملیات دستگیری این افراد در پارک اوستا انجام شد.

وی افزود: متهمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که مأموران برای متوقف کردن آنها اقدام به شلیک تیر هوایی کردند و در نهایت هر دو متهم دستگیر شدند.

بررسی‌های تکمیلی همچنین از فعالیت مجرمانه این افراد در زمینه موبایل‌قاپی حکایت دارد و پرونده آنها برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.