مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان روند ثبت درخواست افزایش رقم کالابرگ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی نورانی گفت :سرپرستان خانواری که پیامک ثبت‌نام برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را دریافت کردند تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۱ مهر ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir ه درخواست خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ ثبت کنند.

وی تاکید کرد : سرپرستان خانوار برای پیگیری درخواست خود باید از مسیر رسمی معرفی‌شده در پیامک استفاده کنند و پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی، از معتبر بودن نشانی سامانه اطمینان داشته باشند.

نورانیب خاطرنشان کرد : افزایش اعتبار کالابرگ برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بدون ثبت نام انجام می شود.