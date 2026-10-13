مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران در اردوی تیم ملی کبدی بانوان در ساری حضور یافت و با ملی پوشان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران در اردوی تیم ملی کبدی بانوان در ساری حضور یافت و با ملی پوشان دیدار کرد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان با همراهی عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری و محمدابراهیم باقری رئیس هیات کبدی استان در اردوی تیم ملی کبدی که به میزبانی ساری در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، حضور یافت.

این اردو بمنظور حضور پرقدرت تیم ملی کبدی در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض در ساری برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان به مربیان و بازیکنان تیم ملی کبدی در اردوی ساری خیرمقدم گفت و همچنین افتخارآفرینی و کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی کبدی آقایان و بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن را به آنها تبریک گفت.

بریمانی همچنین برای ملی پوشان بانون کبدی کشورمان در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض نیز آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

لیلا عرب مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران نیز در این بازدید مدیرکل ورزش و جوانان را همراهی می‌کرد.