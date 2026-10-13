رئیس کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور و عبور آن از ۶ هزار مگاوات، بر ضرورت هماهنگی توسعه نیروگاه‌ها با زیرساخت‌های شبکه برق، تأمین تجهیزات و تقویت ساخت داخل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دودابی‌نژاد،در همایش نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دو سال گذشته گفت: آمار‌ها از جهشی بی‌سابقه در این حوزه حکایت دارد و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرده است؛ رکوردی قابل توجه که به ثبت رسیده است.

وی افزود: افزایش ظرفیت تولید نباید به‌تنهایی هدف توسعه این بخش باشد، بلکه لازم است برنامه‌ریزی یکپارچه‌ای برای گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شود.

رئیس کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی توسعه نیروگاه‌ها با زیرساخت‌های شبکه برق گفت:: هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید، باید آمادگی شبکه، افزایش انعطاف‌پذیری، محدودیت‌های شبکه و کیفیت و نوع مولد‌های انشعابی نیز مورد توجه قرار گیرد تا توسعه این بخش به‌صورت پایدار دنبال شود.

دودابی‌نژاد افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی کشور، بی‌توجهی به این ملاحظات در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به کمبود سرمایه‌گذاری و بروز مشکلاتی در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فناوری و ساخت داخل گفت: تجهیزات موردنیاز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شوند و توسعه توان داخلی در ساخت این تجهیزات نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به بررسی تجهیزات موردنیاز، از جمله پست‌ها، ترانسفورماتور‌ها و تجهیزات پایش و کنترل افزود: در پژوهشگاه نیرو تلاش شده است با ارزیابی گزینه‌های فناورانه، به پیشبرد این مسیر کمک شود.

دودابی‌نژاد در پایان، کنترل کیفیت تجهیزات و ایجاد شبکه‌ای از آزمایشگاه‌ها را از الزامات توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست.