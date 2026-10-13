بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و کاهش قیمت برخی مقاطع میلگرد و تیرآهن همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در بخش سیمان با ثبات قیمت‌ها همراه است؛ در بازار میلگرد، بیشتر مقاطع بدون تغییر نرخ عرضه می‌شوند و برخی محصولات کاهش قیمت دارند، تیرآهن نیز شرایط مشابهی دارد و در کنار ثبات بخش عمده محصولات، تعدادی از مقاطع با افت نرخ همراه شده‌اند.

نرخ سیمان پاکتی در بازار

بازار سیمان پاکتی امروز تغییر محسوسی نداشته است و در میان محصولات عرضه‌شده، سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد و نرخ سیمان پاکتی مدلل و سیمان پاکتی مازندران به‌ترتیب ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ هزار تومان است.

سیمان پاکتی تهران نیز با قیمت ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شوند.

همچنین، سیمان پاکتی داراب و آبیک هر دو ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند و سیمان هرمزگان نیز با نرخ ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت میلگرد امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با کاهش ۴۰۰ تومانی، ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

در سایر محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۵ هزار تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شوند.

بهای میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان است.

براساس این گزارش؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با نرخ ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت تیرآهن سه‌شنبه در بازار

تیرآهن ۱۸ نرمال با کاهش هزار تومانی، به قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۴ یزد نیز با کاهش هزار تومانی، ۱۱۲ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت‌گذاری شده است.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۳۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این مجموعه با قیمت ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شوند.

در سایر مقاطع، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، قیمت تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و نرخ تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۱۰ هزار تومان است.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان در بازار عرضه می‌شود.

همچنین تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان معامله می‌شود.