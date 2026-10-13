اداره کل هواشناسی قم از افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در آسمان استان خبر داد؛ بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۳۱ درجه می‌رسد

افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۳۱ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل هواشناسی استان برای امروز ۲۱ مهر، آسمانی قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی کرد.

بر اساس این پیش‌بینی، بیشینه دمای هوای شهر قم امروز به ۳۱ درجه و کمینه دما به ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد نیز بین ۷ تا ۱۳ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده است و باد از سمت شرق به غرب خواهد وزید.

بررسی پیش‌بینی‌های منتشرشده در منابع هواشناسی بین‌المللی نیز از افزایش ابر و احتمال بارش در روز‌های پیش رو حکایت دارد.